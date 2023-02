Popstar Madison Beer wird Opfer von Telefon-Streichen: Die Spur führt nach Deutschland

Los Angeles - Steckt eine Person aus Deutschland dahinter? Sängerin Madison Beer (23) bekommt zurzeit regelmäßig Besuch von der Polizei, weil ein anonymer Anrufer immer wieder in ihrem Namen den Notruf wählt!

Allein seit Beginn dieses Jahres soll das LAPD auf diese Art und Weise schon mehr als 15 Notrufe wegen der "Reckless"-Interpretin erhalten haben, der letzte ereignete sich laut TMZ erst am vergangenen Sonntag.

Madison Beer muss sich mit lästigen Telefon-Streichen herumschlagen.

Von wo aus genau in Deutschland die Anrufe getätigt werden, ist aber noch nicht klar. Theoretisch wäre auch denkbar, dass die unbekannte Person ihre Telefon-Streiche mit technischen Hilfsmitteln über ein anderes Land laufen lässt und doch gar nichts mit der Bundesrepublik zu tun hat.

Sogenanntes "Swatting" - also Falschanrufe, bei denen die Polizei, die Feuerwehr oder gar das FBI auf Prominente oder gerne auch auf Live-Streamer angesetzt werden - sind vor allem in den USA ein großes Problem. Immer wieder stürmen bewaffnete Einheiten Häuser von Unschuldigen, nur weil sich irgendjemand via Telefon einen Streich erlaubt hat.

Zum Glück ist der Fall von Madison Beer bislang noch nicht eskaliert. Die Ermittlungen der Polizei zu dem anonymen Anrufer laufen.