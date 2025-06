Illegale Aktion: Diese Straftat hat Richterin Barbara Salesch einst selbst begangen

Im Jahr 1999 begann die TV-Karriere der Justiziarin mit dem Format "Richtern Barbara Salesch" in SAT.1. (Archivfoto) © Jörg Carstensen/dpa

Diese erreichen sie zwar tagtäglich zuhauf, doch Salesch stellte unmissverständlich klar: "Das darf ich nicht und das will ich auch nicht." Auch zu bekannten Fällen wie etwa dem Prozess rund um Rapper P. Diddy wolle sie sich in der Öffentlichkeit nicht äußern.

In TV-Rente will der Rotschopf aber noch lange nicht gehen. "Die Altersteilzeit muss ich ein bisschen schieben. Eine tägliche Sendung hat mit Teilzeit so gar nichts zu tun. Aber so lange ich mich fit fühle und die Zuschauer einschalten, mache ich echt gern weiter."

Salesch arbeitete früher tatsächlich als Richterin an einem Gericht. Im Jahr 1999 folgte der Wechsel zum Fernsehen. Bis 2012 lief "Richterin Barbara Salesch" in SAT.1. Dann zog sich die gebürtige Karlsruherin erst einmal aus dem Rampenlicht zurück.

Im Jahr 2022 feierte sie dann ihr überraschendes Comeback auf der Mattscheibe – jedoch beim Konkurrenzsender RTL. Die Richterin spricht seitdem wieder täglich Urteile und hatte mit "Der größte Prozess ihres Lebens" jüngst sogar ihren ersten Primetime-Auftritt.