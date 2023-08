"Noch wach?"-Autor Stuckrad-Barre bei Kurt Krömer: "Das ist mir zu intensiv"

Kurt Krömer (48) betreibt den Podcast "Feelings". © Rolf Vennenbernd/dpa

Vom Gastgeber danach befragt, ob bei Stuckrad-Barre auch Sendungen wie "Shopping Queen" mit Mode-Papst Guido Maria Kretschmer (58) laufen, verneinte der Schriftsteller: "Das ist mir zu intensiv."

Auch die Urmutter der Zoo-Doku-Soaps "Elefant, Tiger & Co.", die in Krömers Augen "ganz gut sediert", flimmere auf Nachfrage nicht über Stuckis Mattscheibe: "Ich höre immer so amerikanische Nachrichtensender", klärte der Pop-Literat auf.

Krömer machte deutlich, dass er nicht über Stuckrad-Barres Erfolgsroman "Noch wach?" reden wolle: "Ich habe da keinen Bock drauf." Als Grund nannte er weiter, dass der Bestseller schon zur Genüge diskutiert worden sei.

Auch für den Gast sei es sehr okay, nicht näher auf den Roman einzugehen."Ich würde es nur kurz benennen. Das Buch existiert, ich habe es gelesen, ich finde es sehr geil. Punkt. Aus. Ende", kommentierte Krömer seine Entscheidung und bekam ein ehrliches "Das freut mich" zur Antwort.