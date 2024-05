Courtney Cox wird regelmäßig von totem Matthew Perry besucht

Courteney Cox (59) ist eine spirituelle Person - somit spricht sie noch regelmäßig mit Matthew Perry. © ANGELA WEISS/AFP

In einem Interview mit CBS Sunday Morning sprach die Schauspielerin am Sonntag nun über den Verstorbenen – und wurde dabei wirklich sentimental.

"Ich glaube, er ist einer der lustigsten Menschen auf dieser Welt. Wisst Ihr, er ist einfach so witzig. Er hat ein wirklich großes Herz, hat wirklich gekämpft", so Cox.

Dabei spricht sie im Präsens, als wäre Perry noch unter uns. Und genau das erklärte die Schauspielerin, die eine wirklich spirituelle Person ist, schließlich auch.

So gab sie an, dass Perry auch heute noch an ihrem Leben teilhabe und sie regelmäßig besuche: "Ich spreche mit meiner Mutter, meinem Vater, Matthew. Ich habe das Gefühl, dass es eine Menge Menschen gibt, die uns leiten. Ich fühle wirklich, dass Matthew hier ist."