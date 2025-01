Promi-Darts-WM: Startet Mehrfach-Champ van Gerwen doch noch mit Titel ins neue Jahr?

Unterföhring - Am Freitagabend unterlag er im WM-Finale Englands Darts-Wunderkind Luke Littler (17), am Sonntag könnte der mehrfache Titelgewinner Michael van Gerwen (35) aber doch noch mit einem Titel ins Jahr 2025 starten. Der Niederländer tritt bei der Promi-Darts-WM auf ProAcht (ehemals ProSieben) an.