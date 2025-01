Weltmeister mit 17! Wunderkind Littler setzt sich die Darts-Krone auf

London (Großbritannien) - Die Krone für "The Nuke", Englands Wunderkind im Darts -Olymp! Luke Littler (17) konnte das Final-Duell mit Michael van Gerwen (35) für sich entscheiden - und hat sich im Alter von gerade einmal 17 Jahren selbst zum Weltmeister gekürt. Damit ist der Wurfsport-Superstar nun jüngster Titelträger aller Zeiten.

Luke Littler (17) ist jüngster Gewinner der Darts-Weltmeisterschaft. © BEN STANSALL / AFP

Der neue Primus bezwang den 18 Jahre älteren Herausforderer in einem sehenswerten Endspiel am heutigen Mittwochabend mit 7:3 und sicherte sich neben dem mit Abstand größten Erfolg seiner bislang noch jungen Laufbahn als Profi zudem ein üppiges Preisgeld in Höhe von 500.000 britischen Pfund (umgerechnet etwa 603.000 Euro).

Seinem Kontrahenten war ein derartiger Coup bereits dreimal gelungen. 2014, 2017 sowie 2019 hatte der 35-jährige Niederländer die über 25 Kilogramm schwere Waddell Trophy empor gestreckt.

"Ich kann es gar nicht abwarten", hatte Littler nach dem beeindruckenden 6:1-Halbfinalsieg gegen Landsmann Stephen Bunting (39) dem Showdon entgegengefiebert und zugleich ein Match auf Top-Niveau angekündigt: "Es wird verdammt gut", so die erwartungsvollen Worte des Senkrechtstarters im Vorfeld der Partie.

Dass er Recht behalten sollte, zeigte sich bereits zu Beginn der Begegnung. Denn er selbst war es, der mit einem Break zur 1:0-Führung den Grundstein eines denkwürdigen Endspiels legte - und in der Folge den ersten Satz für sich entscheiden konnte.

Befeuert vom heimischen Publikum in der mit rund 3500 Zuschauern pickepackevollen West Hall des altehrwürdigen Alexandra Palace - liebevoll auch Ally Pally genannt - im Norden der britischen Millionenmetropole London setzte Littler im darauffolgenden Satz das nächste Ausrufezeichen.

Denn während van Gerwen gleich mehrere Chancen auf das Doppel liegen ließ - zudem auch kein High Finish (128 und 100) landen konnte - bestrafte Littler derweil dessen Fahrlässigkeit - und gewann auch die drei darauffolgenden Legs zum Satzgewinn. Noch deutlicher wurde es, als Littler auch das 4:0 eintüten - und den Dreifach-Weltmeister damit in eine noch größere Bredouille bringen konnte.