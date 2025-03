Promi-Lady kassiert Shitstorm wegen Beziehung zu Nico Legat: "Das war echt krass!"

Schauspielerin Nina Kristin (42) ist angesichts der Hate-Welle, die auf sie einprasselt, schockiert. © Instagram/nina__kristin (Screenshot)

Schon wenige Stunden, nachdem die beiden Reality-Bekanntheiten ihre frische Liebe in den sozialen Medien bekannt gegeben hatten, hat die 42-Jährige den Schritt bereut. Grund dafür sind zahlreiche Nachrichten, die sie seitdem via Instagram, Facebook und Co. erhält.

"Ich weiß nicht, ob das richtig war, dass wir das jetzt alles öffentlich gemacht haben, weil es so viel Hate gibt. Da muss ich mich auch erstmal wieder dran gewöhnen", gibt Nina Kristin gegenüber RTL zu.

Zwar sei ihr bewusst, dass "heutzutage nur noch draufgehauen" wird, dennoch sei sie angesichts der Hate-Welle schockiert gewesen. "Das war echt krass", meint die Schauspielerin.

Insbesondere die 15 Jahre Altersunterschied zwischen ihr und Nico standen dabei offenbar im Zentrum der Kritik.