Nico Legat datet Promi-Lady: "Es sind schon Gefühle im Spiel!"

Wermelskirchen - Skandal- Promi Nico Legat (26) hat sich am Donnerstag mit überraschenden Neuigkeiten bei seinen Fans gemeldet und verkündet, dass er aktuell auf dem besten Wege ist, sich neu zu verlieben.

Skandal-Promi Nico Legat (26) hat sich am Donnerstagabend mit überraschenden Liebes-News bei seinen Followern gemeldet. © Bildmontage: Instagram/nico.legat (Screenshot)

Die Dame, um die es sich dabei handelt, ist natürlich keine Unbekannte: Nico lernt momentan Schauspielerin und Reality-Bekanntheit Nina Kristin (42) kennen. Das hat der Sohn von Ex-Fußballer Thorsten Legat (56) in seiner Instagram-Story verraten.

"Es läuft in die richtige Richtung. Es ist schon mehr als ein 'man lernt sich kennen'", offenbart der 26-Jährige seinen 108.000 Followern und betont: "Es sind auch schon Gefühle im Spiel."

Dabei scheint Nico sich insbesondere davon angezogen zu fühlen, dass die ehemalige "Promi Big Brother"-Kandidatin sich einst für das Erotik-Magazin "Playboy" hat ablichten lassen.

"Mein großer Traum ist, irgendwann mal jemanden zu haben vom 'Playboy'", gesteht der Promi-Spross mit einem Augenzwinkern, ergänzt dann aber prompt: "Spaß beiseite. Es ist sehr intensiv, es ist sehr ernst und es ist unfassbar schön - ihr seht, wie ich lache."

Er sei einfach nur dankbar, dass er die Sängerin kennenlernen dürfe, meint Nico und kündigt an, bald mehr von sich und seiner Angebeteten zeigen zu wollen. "Ihr werdet in Zukunft bestimmt ein bisschen mehr von uns sehen. Wir nähern uns an und halten euch auf dem Laufenden."

Kurze Zeit später hat sich dann auch die 42-Jährige zu Wort gemeldet und ein süßes Knutsch-Foto der beiden Reality-Bekanntheiten sowie ein rotes Herz-Emoji in ihrer eigenen Story geteilt.