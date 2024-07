Promi-Wrestlerin schwanger: "Ich kann es von den Dächern rufen"

In einem Schnappschuss auf Instagram zeigte die prominente Sportlerin , die im vierten Monat schwanger ist, ihre Babykugel.

Die US-amerikanische Wrestlerin, Judoka, Schauspielerin und Mixed-Martial-Arts-Kämpferin hatte ihre Schwangerschaft am Donnerstag auf der San Diego Comic-Con enthüllt.

Dass die Promi-Wrestlerin bei der Kindererziehung nicht zimperlich vorgeht, ist bereits bekannt. So sagte sie kürzlich über ihre erste Tochter: "Oh, sie wird definitiv hart sein. Sie reagiert nicht so sehr auf Schmerz. Sie ist heute gestürzt und hat sich das Knie aufgeschürft und sie hat nicht einmal geweint. Sie grunzt es einfach raus!"

"Die Welt ist noch nicht bereit für dieses kleine Mädchen", scherzte Ronda, die sich vorgenommen hat, auch ihr zweites Kind mit einer gewissen Portion Härte zu erziehen.