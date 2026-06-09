Publikum hat Mitleid: Tochter von Schlager-Star Michelle packt über Kindheit aus

Rust - Marie Reim hat in der ARD-Sendung " Immer wieder sonntags " ehrlich über ihre Kindheit gesprochen. Ihre berühmten Eltern kommen dabei nicht allzu gut weg.

Marie Reim (26) bei einem ihrer Auftritte in der ARD-Sendung "Immer wieder sonntags". (Archivfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Nach ihrem Auftritt durfte sie bei Stefan Mross (50) in der Showküche Platz nehmen. Im Gespräch befragte der Moderator die Tochter der Schlager-Legenden Michelle (54) und Matthias Reim (68) unter anderem auch zu ihrer Vergangenheit.

Überraschend offen gab Marie daraufhin preis: "Die waren sehr viel unterwegs. Ich war auch häufiger mal alleine und hab die beiden immer sehr vermisst." Weiter erklärte sie: "Ich habe viel Zeit mit Kinderfrauen verbracht, viel Zeit mit meinen Pateneltern verbracht."

Aus den Reihen des Publikums war ein mitfühlendes "Ohhhh" zu vernehmen. Doch die 26-Jährige winkte sofort ab. "Nein, nein! Das war schön! Das war eben eine andere Kindheit", relativierte sie ihre Aussage. Man mag es ihr gern glauben.

Statt in klassischer Familienidylle wuchs die Nachwuchssängerin mit Kinderfrauen, ihren Geschwistern und vor allem einem Patenelternpaar auf - Gabi und Hans. Von den beiden schwärmte Marie in der ARD-Sendung in den höchsten Tönen.