Publikumsfrage mit unerwarteter Wendung: Als ein Kind aufsteht, bleibt Chris Tall die Spucke weg

Erfurt/Hamburg - Chris Tall (34) steht bei seinem Comedy-Programm in Erfurt auf der Bühne. Plötzlich stellt der Comedian eine Frage an das Publikum. Was dann passiert, bringt den 34-Jährigen zum Staunen.

Als Chris Tall (34) bei seiner Show dem Publikum eine Frage stellt, kommt er ins Staunen. © Bildmontage: Screenshots Instagram/christall_official

"Wie heißt die Hauptstadt von Madagaskar?", möchte Tall wissen.

"Antananarivo!" tönt es selbstsicher aus dem Publikum. Applaus macht sich breit. "Das war komisch", so der Comedian skeptisch. Plötzlich fällt alle Aufmerksamkeit auf einen kleinen Jungen im Publikum.

"Hast du gerade reingebrüllt, wie die Hauptstadt heißt?", möchte Tall von dem Elfjährigen wissen. Dieser nickt. Auf die Frage, woher der kleine Nio die Antwort wisse, hat dieser eine kuriose Beichte parat.

"Ich gucke manchmal deine YouTube-Videos. Und da hast du die Frage auch schon einmal gestellt", enttarnt der Junge den Comedian. Erneut schallt Applaus durch die Halle.

Beeindruckt reagiert Tall: "Überlegt euch das mal. Nio sieht meine Show und merkt sich etwas und hat etwas gelernt! Ohne dich bin ich doch nichts. Ich küsse dein Herz, mein Freund. Danke!"