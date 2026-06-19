Purple Disco Machine muss Auftritte nach Hörverlust absagen
Dresden - Purple Disco Machine muss die Notbremse ziehen! Der Grammy-Preisträger sagt seine kommenden Konzerte wegen Hörproblemen ab.
Wie der Dresdner DJ am Donnerstagabend in einem Post auf Instagram schrieb, werde er bis Mitte Juli nicht mehr auf der Bühne stehen können.
Grund für die Konzert-Absagen seien Probleme mit seinem Hörvermögen: "In den letzten drei Wochen hatte ich mit Tinnitus und einem plötzlichen Hörverlust zu kämpfen."
Tino Piontek (46), wie der DJ mit bürgerlichem Namen heißt, kämpfe bereits seit 25 Jahren mit Tinnitus, doch nie sei es so schlimm gewesen wie jetzt.
Auch wenn er sich die Entscheidung, seine Auftritte abzusagen, nicht leicht gemacht hätte, müsse er nun auf den Rat seines Arztes hören und seinem Körper Zeit zur Erholung geben.
"Glaubt mir, wenn ich sage, dass ich mir diese Entscheidung nicht leicht gemacht habe. Meinen Verpflichtungen nicht nachkommen zu können, fällt mir unglaublich schwer – besonders im Wissen, dass so viele von euch geplant hatten, zu kommen und mich zu sehen", heißt es in dem Beitrag weiter.
Purple Disco Machine sagt internationale Konzerte wegen Hörproblemen ab
Bereits nächste Woche hätte der DJ in Mexiko-Stadt (23. Juni) aufgelegt. Auch seine Auftritte im kalifornischen Long Beach (27. Juni) und New York (28. Juni) wird er definitiv verpassen. Ob er zu seinem Ibiza-Gig (16. Juli) schon wieder fit ist, steht noch in den Sternen. Trotz der Absagen hätten sämtliche Veranstalter verständnisvoll reagiert.
Der 46-Jährige betont, dass er nur eine vorübergehende Pause einlegt und ab Mitte Juli wieder von Bühne zu Bühne touren werde. Seinen Ohren gönnt er nun die nötige Ruhe. "Wie sich herausstellt, bin ich eben doch keine Maschine!"
Titelfoto: IMAGO/Italy Photo Press