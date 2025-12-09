Quartett war mit Messer bewaffnet! Fußball-Influencerin auf offener Straße attackiert

Marseille (Frankreich) - Schockierend: Die mexikanische Fußball -Influencerin Mercedes Roa (28) ist im Süden Frankreichs zum Opfer einer brutalen Attacke geworden.

Content-Creatorin Mercedes Roa (28) wurde zur Zielscheibe einer brutalen Attacke. © IMAGO / Anadolu Agency

Die 28 Jahre alte Mexikanerin hielt sich in der Hafenstadt Marseille auf und hatte zuvor das von "Universe Football" organisierte Legenden-Spiel im Stade Vélodrome besucht, an dem auch Fußballgrößen wie Real-Madrid-Ikone Zinédine Zidane (53) und Ex-Bayern-Star Franck Ribéry (42) teilnahmen.

Nach dem Ende der Veranstaltung begab sich die junge Content-Creatorin in Begleitung eines Freundes und zweier junger Frauen in das Opernviertel, um in der Nacht noch zu feiern.

Doch was für die Gruppe als geselliger Abend begann, endete in den frühen Morgenstunden des gestrigen Montags mit einem Schock-Erlebnis.

"La Provence" berichtet nämlich, dass die Gruppe gegen 6 Uhr auf ein Uber zurück zum Hotel gewartet habe, als ihr Freund, der mehrere Männer nach Feuer gefragt habe, plötzlich angegriffen worden sei.

Den Angaben zufolge seien ihm Roa, die über 12 Millionen "TikTok"-Follower hat, und ihre Freundin daraufhin sofort zu Hilfe geeilt. Doch anstatt sich einschüchtern zu lassen, soll es den jungen Frauen tatsächlich gelungen sein, zwei der vier Angreifer zu Boden zu reißen, obwohl sie dabei ebenfalls selbst attackiert worden seien.