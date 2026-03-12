Überraschende Ankündigung bei Mike Cees: Er wird Vater

Berlin/Dubai - Mike Cees (38) überrascht mit Baby-News: Der Reality-Star wird Vater einer Tochter! Doch eine Sache trübt seine Freude.

Mike Cees (38) überraschte seine Fans mit einer Ankündigung: Er wird Vater! © IMAGO / Future Image

"Meine kleine Tochter, es zerreißt mir das Herz, diese Worte zu schreiben. Denn ich wünsche mir nichts mehr, als dich in allen Phasen deines Aufwachsens zu begleiten und Teil deines Lebens zu sein", beginnt er seinen Post auf Instagram.

Doch dann die überraschende Wendung: Wahrscheinlich wird er vieles davon nicht erleben können – zumindest nicht so, wie er es sich erhofft hatte. "Und das tut unendlich weh", so Mike.

Laut BILD führt der 38-Jährige seit rund einem Jahr eine Beziehung mit einer Unternehmerin aus München. Zusammen zogen sie nach Dubai.

Doch zuletzt stritten sie viel und die hochschwangere Frau zog zurück in ihre Heimat. Mike möchte jedoch nicht aufgeben und weiterkämpfen.

"Du bist das Wertvollste in meinem Leben. Du warst Hoffnung in Momenten, in denen alles dunkel war. Der Gedanke an dich hat mir Kraft gegeben, weiterzugehen", so der Reality-Star weiter.