Überraschende Ankündigung bei Mike Cees: Er wird Vater
Berlin/Dubai - Mike Cees (38) überrascht mit Baby-News: Der Reality-Star wird Vater einer Tochter! Doch eine Sache trübt seine Freude.
"Meine kleine Tochter, es zerreißt mir das Herz, diese Worte zu schreiben. Denn ich wünsche mir nichts mehr, als dich in allen Phasen deines Aufwachsens zu begleiten und Teil deines Lebens zu sein", beginnt er seinen Post auf Instagram.
Doch dann die überraschende Wendung: Wahrscheinlich wird er vieles davon nicht erleben können – zumindest nicht so, wie er es sich erhofft hatte. "Und das tut unendlich weh", so Mike.
Laut BILD führt der 38-Jährige seit rund einem Jahr eine Beziehung mit einer Unternehmerin aus München. Zusammen zogen sie nach Dubai.
Doch zuletzt stritten sie viel und die hochschwangere Frau zog zurück in ihre Heimat. Mike möchte jedoch nicht aufgeben und weiterkämpfen.
"Du bist das Wertvollste in meinem Leben. Du warst Hoffnung in Momenten, in denen alles dunkel war. Der Gedanke an dich hat mir Kraft gegeben, weiterzugehen", so der Reality-Star weiter.
Mutter von Mike Cees' Tochter möchte nicht in der Öffentlichkeit stehen
Immer wieder findet Mike in den kommenden Zeilen rührende Worte für seine noch ungeborene Tochter.
So heißt es: "Du bist das wunderschönste Geschenk, das ich mir jemals hätte vorstellen können" oder "Egal wo ich bin oder was passiert: Dein Papa ist da."
Die eindringlichen Worte zeigen, wie schwierig die aktuelle Situation für ihn ist. Mit seinem öffentlichen Appell unternimmt er offenbar einen letzten Versuch, seine kleine Familie zusammenzuhalten und aktiv am Leben seiner Tochter teilhaben zu können.
Die Identität seiner Partnerin hat er bislang bewusst geheim gehalten, da sie selbst nicht im Rampenlicht stehen möchte.
Bekannt wurde Mike durch seine Auftritte in "Sommerhaus der Stars" und "Prominent getrennt", bei denen er noch gemeinsam mit seiner Exfrau Michelle Monballijn zu sehen war.
