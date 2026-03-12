Wird sie jetzt ein TV-Star? "Bauer sucht Frau"-Ikone Narumol bekommt erste Schauspielrolle

Köln - " Bauer sucht Frau "-Ikone Narumol David kämpft derzeit in der Reality-Show " The 50 " um den Sieg. Doch schon bald wird die 60-Jährige in ihrer ersten Schauspielrolle zu sehen sein.

"Bauer sucht Frau"-Star Narumol David (60) wird auf dem "Traumschiff" zu sehen sein. © Instagram/narumoldavid (Screenshot)

Denn wie das ZDF gegenüber "Ippen.Media" jetzt verraten hat, wird der Fanliebling der beliebten RTL-Kuppelshow in einer Folge "Das Traumschiff" mitspielen.

Demnach werde Narumol eine kleine Nebenrolle einnehmen, wenn sich der Luxus-Dampfer auf den Weg nach Bangkok macht.

Wahrscheinlich werde die gebürtige Thailänderin sich selbst spielen – weitere Details zu ihrer Rolle gebe es aber noch nicht.

Schon vor wenigen Tagen hatte ihr Ehemann Josef (65) preisgegeben, dass seine Gattin sich derzeit in ihrer Heimat Thailand befinde – allerdings ohne Ticket zurück.

"Meine Frau hat für ein Reality-Format gedreht und stand fürs 'Traumschiff' vor der Kamera", machte der Landwirt gegenüber "Das neue Blatt" klar.

Neben dem "Bauer sucht Frau"-Star wird selbstverständlich auch wieder Florian Silbereisen (44) als Kapitän Max Parger an Bord des "Traumschiffs" sein.