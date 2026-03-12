Wird sie jetzt ein TV-Star? "Bauer sucht Frau"-Ikone Narumol bekommt erste Schauspielrolle
"Bauer sucht Frau"-Ikone Narumol David kämpft derzeit in der Reality-Show "The 50" um den Sieg. Doch schon bald wird die 60-Jährige in ihrer ersten Schauspielrolle zu sehen sein.
Denn wie das ZDF gegenüber "Ippen.Media" jetzt verraten hat, wird der Fanliebling der beliebten RTL-Kuppelshow in einer Folge "Das Traumschiff" mitspielen.
Demnach werde Narumol eine kleine Nebenrolle einnehmen, wenn sich der Luxus-Dampfer auf den Weg nach Bangkok macht.
Wahrscheinlich werde die gebürtige Thailänderin sich selbst spielen – weitere Details zu ihrer Rolle gebe es aber noch nicht.
Schon vor wenigen Tagen hatte ihr Ehemann Josef (65) preisgegeben, dass seine Gattin sich derzeit in ihrer Heimat Thailand befinde – allerdings ohne Ticket zurück.
"Meine Frau hat für ein Reality-Format gedreht und stand fürs 'Traumschiff' vor der Kamera", machte der Landwirt gegenüber "Das neue Blatt" klar.
Neben dem "Bauer sucht Frau"-Star wird selbstverständlich auch wieder Florian Silbereisen (44) als Kapitän Max Parger an Bord des "Traumschiffs" sein.
"Bauer sucht Frau"-Ikone Narumol nimmt an mehreren Reality-Formaten teil
Noch nicht bekannt ist allerdings, wann die Folge mit der 60-jährigen Kultbäuerin zu sehen sein wird.
Klassischerweise läuft die beliebte ZDF-Fernsehserie an Feiertagen wie Neujahr, Weihnachten und Ostern. Eine Folge wird seit 2022 zusätzlich im November gezeigt.
An Ostersonntag geht es für das "Traumschiff" nach Island – dieses Mal mit TV-Blondine Evelyn Burdecki (37) an Deck.
Ende des Jahres wird dann vermutlich die Folge mit Narumol laufen, wenn die MS Amadea nach Thailand ausläuft.
Bis dahin kann man die gebürtige Thailänderin aber in verschiedenen Reality-Formaten bewundern. Denn neben "The 50", wo sie derzeit um den Sieg kämpft, nimmt Narumol auch an der Allstars-Staffel von "Kampf der Realitystars" teil.
Diese soll noch in diesem Frühjahr auf RTLZWEI ausgestrahlt werden.
