Claudia Effenberg macht Ansage und will mit Giulia Siegel im Dschungel abrechnen

Hamburg - Ex-" Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! "-Teilnehmerin Claudia Effenberg (60) scheint mit Giulia Siegel (51) noch eine Rechnung offen zu haben. Das verriet sie TAG24 bei der Eröffnung von Olivia Jones' (56) neuer "Dschungel-Bar" am Mittwochabend. Ihre Reality-Kollegin hingegen hat keinen Schimmer, worum es gehen könnte.

Claudia Effenberg (60, l.) machte Giulia Siegel (51, nicht im Bild) im Gespräch mit TAG24 eine Kampfansage. © TAG24

"Dem ein oder anderen hätte ich gerne mal in die Fresse gehauen", gab die Siebtplatzierte des Dschungelcamps 2023 knallhart zu.

"Die sind alle heute hier", ergänzte sie und blickte mit einem gehässigen Blick in Richtung einiger Gäste der Eröffnung.

Darunter wohl auch Siegel, die zwar nicht Teil von Effenbergs IBES-Staffel war, aber ihr dennoch ein Dorn im Auge zu sein scheint.

Die Frau des ehemaligen Fußballprofis Stefan Effenberg (67) hat mit der 51-Jährigen ihrerseits offenbar noch eine Rechnung offen.

Schließlich würde sie bei einer erneuten Dschungel-Teilnahme gerne mal mit der DJane abrechnen - oder ihr in "Olivias Dschungel-Bar" zumindest mal eine Kakerlake in den Drink mixen wollen.

Wieso sie mit Siegel noch mal in den Ring steigen wollen würde, behielt die gelernte Zahnarzthelferin für sich. Siegel jedenfalls schien auf Nachfrage zunächst keinen blassen Schimmer zu haben, wieso so eine Auseinandersetzung gewünscht scheint.

"Ich habe zu ihr kein Verhältnis", sagte sie und suchte anschließend nach Erklärungen.