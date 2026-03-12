Claudia Effenberg macht Ansage und will mit Giulia Siegel im Dschungel abrechnen
Hamburg - Ex-"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"-Teilnehmerin Claudia Effenberg (60) scheint mit Giulia Siegel (51) noch eine Rechnung offen zu haben. Das verriet sie TAG24 bei der Eröffnung von Olivia Jones' (56) neuer "Dschungel-Bar" am Mittwochabend. Ihre Reality-Kollegin hingegen hat keinen Schimmer, worum es gehen könnte.
"Dem ein oder anderen hätte ich gerne mal in die Fresse gehauen", gab die Siebtplatzierte des Dschungelcamps 2023 knallhart zu.
"Die sind alle heute hier", ergänzte sie und blickte mit einem gehässigen Blick in Richtung einiger Gäste der Eröffnung.
Darunter wohl auch Siegel, die zwar nicht Teil von Effenbergs IBES-Staffel war, aber ihr dennoch ein Dorn im Auge zu sein scheint.
Die Frau des ehemaligen Fußballprofis Stefan Effenberg (67) hat mit der 51-Jährigen ihrerseits offenbar noch eine Rechnung offen.
Schließlich würde sie bei einer erneuten Dschungel-Teilnahme gerne mal mit der DJane abrechnen - oder ihr in "Olivias Dschungel-Bar" zumindest mal eine Kakerlake in den Drink mixen wollen.
Wieso sie mit Siegel noch mal in den Ring steigen wollen würde, behielt die gelernte Zahnarzthelferin für sich. Siegel jedenfalls schien auf Nachfrage zunächst keinen blassen Schimmer zu haben, wieso so eine Auseinandersetzung gewünscht scheint.
"Ich habe zu ihr kein Verhältnis", sagte sie und suchte anschließend nach Erklärungen.
Effenberg und Siegel im TAG24-Interview:
Giulia Siegel über Effenberg-Angriff: "Will mich benutzen, um irgendwo reinzukommen"
"Sie hat vor zwei Jahren schon mal versucht, Reichweite zu kriegen, indem sie aus dem Nichts über mich gelästert hat - scheinbar macht sie das heute auch wieder", so die zweifache Dschungelcamp-Teilnehmerin.
Sie stellte anschließend die Frage in den Raum: "Vielleicht hat sie gerade keine Aufträge und will mich benutzen, um wieder irgendwo reinzukommen?"
Generell schien Siegel den Eindruck zu haben, Effenberg verspüre Neid gegenüber ihr, weshalb die 60-Jährige auch immer und immer wieder gegen die gebürtige Münchnerin schieße.
"Menschen, die sich so über andere äußern, sind vielleicht mit sich selbst nicht so im Reinen?"
Sie selbst wolle sich auf solch ein Niveau nicht herablassen, sie sei da anders, erklärte Siegel.
"Das ist nicht meine Art. Ich nehme Menschen lieber in Schutz. Auch sie, als sie vor zwei Jahren über mich hergezogen hat, habe ich sie auch in Schutz genommen und das Ganze elegant gelöst." Ob Siegel und Effenberg ihre unausgesprochenen Probleme noch vor laufender Kamera klären werden?
