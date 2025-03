"Rain or Shine"-Interpret mit 60 Jahren verstorben

London (Großbritannien) - Stedman Pearson, bekannt als Mitglied der britischen Band Five Star, ist im Alter von 60 Jahren verstorben.

Stedman Pearson (†60) starb am 10. März an den Folgen seiner Diabetes-Erkrankung. © Bildmontage: Screenshot/X/DiscopraphyFive

Wie die britische Lokalzeitung Mirror berichtet, starb er bereits am 10. März an den Folgen einer Diabetes-Erkrankung, wie seine Schwester Denise Pearson in einer Stellungnahme gegenüber der Nachrichtenagentur PA Media erklärte.



"Wir sind sehr traurig, heute mitteilen zu müssen, dass unser geliebter Sohn und Bruder Stedman Pearson Jr. verstorben ist. Er war bis zum Schluss ein Gentleman - in jeder Hinsicht - und ein wunderbarer Sohn, Bruder und Onkel. Mögen die Erinnerungen und die Liebe, die er uns und der Welt schenkte, unser größter Trost sein! Wir werden ihn sehr vermissen", schrieb sie demnach.