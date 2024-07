Ralf Schumacher spricht über Coming-out: Damit hat der Ex-Formel-1-Star nicht gerechnet

"Ich war überrascht, dass es so viele Menschen interessiert und so viel öffentlich darüber gesprochen wurde", erklärt der 49-Jährige im Gespräch mit Sky-Moderator Peter Hardenacke in der Formel-1-Sendung "Hardenacke trifft ...".

Mit diesem Foto feierte Ralf Schumacher sein Coming-out bei Instagram. © Instagram/ralfschumacher_rsc (Screenshot)

Doch warum ist er ausgerechnet jetzt den mutigen Schritt an die Öffentlichkeit gegangen? Dazu meint Schumacher, dass er dem Versteckspiel einfach ein Ende machen wollte. Auch, um klarzumachen, "wer der Partner an meiner Seite ist, um normal leben zu können - in der Formel 1 und mit den Menschen, die ich so treffe".

Nun aber wünscht sich der 49-Jährige, dass Ruhe rund um sein Liebesleben einkehrt. "Deshalb werden wir das auch nicht mehr groß kommentieren", betont er.

Immerhin ginge es "nicht um eine Message" und er wolle auch für nichts stehen, sondern "es geht rein egoistisch um Etienne und mich", stellt Schumacher klar.