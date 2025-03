Es geht um sein Coming-out: Ralf Schumacher findet Aussage von Sebastian Vettel "völlig daneben"

Insgesamt elf Jahre fuhr Ralf Schumacher (49) in der Formel 1. © Erwin Scheriau/APA/dpa

Der vierfache Formel-1-Weltmeister hatte in einem Interview mit dem schweizerischen Tagesanzeiger vor wenigen Tagen festgestellt, dass es "immer noch sehr schwer" sei, "sich im Sport zu outen und akzeptiert zu werden".

Daher seien aus seiner Sicht "Vorbilder so wichtig, die den Mut aufbringen, sich zu outen", ergänzt Vettel und verrät: "Ich weiß nicht, ob ich selbst offen darüber sprechen könnte. Deshalb sollten wir schätzen, wenn es jemand tut."

Das gilt umso mehr für seine ehemalige Heimat, den Motorsport. Das sei schließlich "noch die Welt, in der alte, weiße Männer eine Benzin-Party feiern" und in der manche Dinge bei vielen noch immer ein Tabu seien, mahnt der gebürtige Heppenheimer an.

Eine Ansicht, die Ralf Schumacher so gar nicht passt! In einem Statement auf seinem offiziellen Instagram-Account stellt der Bruder von Rennsport-Legende Michael (56) daher klar: "Vielen Dank für die Wertschätzung. Allerdings finde ich die Bemerkung über alte, weiße Männer völlig daneben."