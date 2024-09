Augen zu, Cora! So verliebt turteln Ralf Schumacher und Étienne auf dem Oktoberfest

Ralf Schumacher (49) und seine Partner Étienne Bousquet-Cassagne (35) schmissen sich für ihren Auftritt auf dem Münchener Oktoberfest in eine traditionelle Tracht. © Bildmontage: Instagram/ralfschumacher_rsc (Screenshots)

Im Netz zeigten sich die beiden auf einem neuen Schnappschuss bestens gelaunt und strahlend - in Lederhosen. Dazu schrieb der ehemalige Formel-1-Pilot schlicht: "Ready to go to Oktoberfest-Party by Kufflers Weinzelt!"

Besonders süß: Unter ihren Trachtenjacken hatten Ralf und Étienne jeweils eine kleine Botschaft für den anderen versteckt. Der Bruder von Michael Schumacher (55) trug eine Wäscheklammer, ein sogenanntes Wiesnglupperl, mit der Aufschrift "Traumprinz".

Sein französischer Lebensgefährte entschied sich für einen Gaudiknopf, auf dem die vielsagende Bezeichnung "Einzelstück" zu lesen war. Nach zwei Jahren Versteckspiel hatten die Männer ihre Beziehung Anfang Juni endlich öffentlich gemacht.

Dass die beiden mit einem Glas Wein und nicht mit einer Maß Bier auf ihr Liebesglück anstießen, kommt nicht von ungefähr. Ralf ist selbst Winzer und betreibt seit vielen Jahren ein Weingut in Slowenien, welches auch das Wiesn-Zelt beliefert.