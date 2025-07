Cora Schumacher zurück in der Öffentlichkeit: Das denkt Ex-Mann Ralf über ihren TV-Spot

Saint Tropez/Düsseldorf - Kaum feiert Cora Schumacher (48) mit ihrem Werbespot für Sixt ihr Comeback in der Öffentlichkeit, reagiert auch Ex-Mann Ralf (50) auf den lustigen Seitenhieb.

Alles in Kürze

In einem Interview mit RTL räumte der Bruder von Motorsport-Legende Michael (56) ein, dass sich seine Ex-Frau nicht allzu schlecht geschlagen hätte. "Ich finde es schön anzuschauen und ich sie hat es toll gemacht."

Mittlerweile ist ihr Ex-Mann durch seinen TV-Spot zum Meme geworden. © Beata Zawrzel/ZUMA Press Wire/dpa

Ihm nach zu urteilen müsse man erst einmal auf die Idee kommen, seinen Spot mit "Wirkaufendeinauto.de" nachzuahmen. "Auf die Idee muss man erstmal kommen. Und ich sage, Sixt hat ja lauter verrückter Ideen und gute Ideen, machen ja auch viel mit Politikern – ist eher eine Auszeichnung."

Gemeinsam mit seiner Ex-Frau hatte das Unternehmen am gestrigen Donnerstag einen Werbespot via Instagram geteilt, in dem Cora Schumacher ihre Expertise als Auto-Expertin zum Besten gibt.

"Er ist eine liebevolle Persiflage auf das, was Ralf macht. Er kauft, ich miete. Ich finde es zeitgemäßer und schlauer, Autos über die App zu mieten, anstatt zu kaufen", erklärte die ehemalige Rennfahrerin.

Zuvor hatte sich die einstige Affäre von Oliver Pocher (47) rund neun Monate aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und hinter den Kulissen eine Therapie angefangen, um sich von der Medien-Schlammschlacht mit Ralf und Sohn David zu erholen.