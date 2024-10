"Nicht lustig!": So offen hat Ralf Schumacher noch nie über Bruder Michael geredet

Kerpen - Offen wie nie hat Ralf Schumacher (49) in einem Interview über das Verhältnis zu seinem Bruder Michael (55) ausgepackt. Im Fokus: die gemeinsame Zeit in der Formel 1 !

Ralf Schumacher (49) und sein Bruder Michael (55) fuhren von Mitte der 1990er- bis Anfang der 2000er-Jahre gemeinsam in der Formel 1. © Erwin Scheriau/APA/dpa

Spannende Rennen, packende Duelle und Fahrer, die oftmals auch über das erlaubte Maß hinaus agierten - so in etwa sah es in der Königsklasse noch vor über 20 Jahren aus. Mittendrin zwei Brüder aus Kerpen (Rheinland).



Doch während der eine mit sieben Titeln nach wie vor Rekordchampion der Rennserie ist - gemeinsam mit Lewis Hamilton (39) - blieb dem anderen die Krönung verwehrt. Im Gespräch mit "Formel1.de" sprach Ralf jetzt über seine Karriere und Konflikte mit seinem Bruder.

Besonders (negativ) in Erinnerung geblieben ist dem 49-Jährigen ein Moment während des Rennens in Barcelona im Jahr 2000. Damals hatte Michael Ralf bewusst abgedrängt, um seinen Teamkollegen Rubens Barrichello (52) aufs Podium zu hieven.

"Das fand ich natürlich als Bruder nicht lustig", stellt der heutige Sky-Experte klar. Selbiges gilt für die Kollision der beiden Piloten im Jahr 1997 am Nürburgring, nach der beide ihr Auto abstellen mussten. Entzweit haben solche Vorkommnisse das Brüderpaar aber nie.

Ralf berichtet, dass solche Auseinandersetzungen meist bei einem alkoholischen Getränk geklärt wurden. "Eine Stunde später war das bei einem gemeinsamen Bier in drei Minuten ausgeräumt. Das ist doch normal und gehört dazu", betont Ralf.