Ralf Schumacher hetzt gegen Politik! "Das ist typisch Deutschland"

Viele Jahre waren Ralf (l.) und Michael Schumacher (r.) Teil des Formel-1-Zirkus. (Archivbild) © Imago / Jan Huebner

Immer häufiger hat sich der TV-Experte in letzter Zeit über die politischen und bürokratischen Gegebenheiten in Deutschland aufgeregt und dabei kein gutes Haar an der Politik - insbesondere Bundeskanzler Olaf Scholz (66) - gelassen.

Jetzt erwischt es aber ausgerechnet das beschauliche Kerpen. Denn: Die Stadt will seinen Bruder, den siebenmaligen Formel-1-Weltmeister, einfach nicht zum Ehrenbürger ernennen!

Auf Instagram ist dem Ex-Mann von Cora Schumacher (47) deswegen vor Kurzem der Kragen geplatzt. "Das ist typisch Deutschland und unsere Politik", lautet sein schnelles Fazit.

Und die Kritik geht noch weiter: "Leistung ist scheinbar nicht mehr wichtig. Wenn man sich überlegt, was mein Bruder durch seinen Erfolg für Kerpen getan hat, fehlen mir bei sowas einfach nur die Worte."

Hat der Hürther und sechsfache Grand-Prix-Sieger recht mit seiner Einschätzung? Pfeift die Stadt Kerpen auf seinen erfolgreichen Bruder?