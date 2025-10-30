Angriff auf "Last Christmas" von Wham! Ramon Roselly leitet Wende ein

Leipzig - Zwar hat die Vorweihnachtszeit noch nicht begonnen, dennoch steht bei Ramon Roselly (31) schon jetzt alles im Zeichen der kommenden festlichen Tage. Am 21. November erscheint sein allererstes Weihnachtsalbum "Weihnachten wie damals". Damit wagt sich der Sachse an ein Projekt, das ihm bereits lange am Herzen liegt.

Ramon Rosellys (31) Weihnachtsalbum "Weihnachten wie damals" soll neue Klänge in unsere Wohnzimmer bringen. © PR

"Ich wollte schon immer mal ein Weihnachtsalbum machen. Jetzt hat es endlich gepasst, und ich freue mich riesig darauf, es mit meinen Fans zu teilen", sagt Ramon.

Und weiter: "Wie oft habe ich gedacht, dass man ja eigentlich fast immer nur dieselben Weihnachtslieder hört. Aber nicht, dass die schlecht wären. Die meisten sind wunderschön. Trotzdem wäre es auch toll, wenn's mal wieder neue geben würde."

Gesagt, getan! Rund die Hälfte der neuen Titel entstand zusammen mit seinem angestammten Producer Jeo (Jeo Koba). Als weitere Co-Songwriter holte er außerdem Christina Schwaß und Matthias Hass zu sich ins Studio.

Ramon: "Entstanden sind so zwölf brandneue Titel, Lieder, die Weihnachten auf meine eigene musikalische Art interpretieren. Denn Weihnachten bedeutet mir persönlich viel, besonders die Erinnerungen an meine Kindheit spielen eine Rolle. Genau dieses Gefühl von Familie und Geborgenheit wollte ich mit meinem Album einfangen."