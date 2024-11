Ramon Roselly blickt auf seine Karriere zurück: "Kannst du dir nicht ausmalen"

Bei der Goldenen Henne trat er nun gegen seine Kollegen Ben Zucker (41), Max Giesinger (36) und Wincent Weiss (31) sowie Kollegin Leony (27) in der Kategorie "Musik" an.

Dem Sieger der 17. DSDS-Staffel falle es auch heute manchmal noch schwer, sein Glück in Worte zu fassen. "Du musst dir vorstellen, ich bin ein Zirkusjunge in der siebten Generation und ich geh' ganz spontan zu 'Deutschland sucht den Superstar', weil ich gern singe und mir sage: 'Hast ja nix zu verlieren.' Und dann steh' ich da und komme weiter und gewinn das Ding!? Das kannst du dir nicht ausmalen, das kannst du auch keinem erzählen."

2020 gewann der Schlagersänger die 17. Staffel von DSDS und holte sich noch im selben Jahr seine erste Henne. © Stefan Gregorowius/dpa

Seine Chancen schätzte Ramon bereits im Vorfeld als "nicht gut" ein, wie er gegenüber TAG24 gestand. "Das ist aber auch gar nicht schlimm. Ich freu' mich dabei zu sein, das ist eine riesengroße Ehre bei dem 30-jährigen Jubiläum der Goldenen Henne."

Die Konkurrenz in der Kategorie "Musik" sei stark, so der Schlagersänger. "Ich gönne es allen. Am meisten würde ich es Ben gönnen, immerhin sind wir durch die Musik eng verbunden. Aber es hat jeder verdient."

Letztendlich sollten sich sowohl Ramon als auch Ben Zucker gegenüber "Musik sein"-Sänger Wincent Weiss geschlagen geben.

Für den 31-Jährigen ist es bereits die dritte Henne, ebenso viele wie bisher Florian Silbereisen (43), Udo Lindenberg (78) und Ute Freudenberg (68) erhielten.

Ramon Roselly kann indes bereits auf weitere Highlights blicken. Einige Konzerte und Fernsehshows stünden in diesem Jahr noch an, dann wieder die Weihnachtsshow seiner Familie in Zwickau und am 6. Januar dann sein großes Konzert "Der Zirkus meines Lebens", ebenfalls in Zwickau. "Ohne es jetzt bewerben zu wollen, aber das wird unglaublich", so Roselly.