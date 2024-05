Frühlingsgefühle beim DSDS-Sieger: Was Ramon Roselly "süchtig" macht

Wiedemar - Seit seinem unglaublichen Rekord-Karrierestart bei DSDS hat Ramon Roselly (30) immer wieder gezeigt, weshalb er zu den spannendsten Stimmen in der aktuellen Popschlager-Landschaft zählt. Denn in diesen vier Jahren konnte der sympathische Sachse nicht nur zwei Nummer-zwei-Alben in Folge, sondern auch eine Nummer-eins-Single verbuchen.