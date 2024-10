War es Rache? US-Rapper wegen Auftragsmord festgenommen!

War er am Auftragsmord beteiligt? Rapper Lil Durk (32) sitzt erst einmal hinter Gittern. © Instagram/lildurk

Wie TMZ und XXL berichteten, haben Behörden Durk in Gewahrsam genommen und am gestrigen Donnerstagabend (Ortszeit) in ein Gefängnis im Broward County eingeliefert.

Laut Berichten wurden zuvor fünf Mitglieder der in Chicago ansässigen Only the Family (OTF) Crew, ein Musiklabel sowie Kollektiv, zu dem auch Durk gehört, festgenommen.

Dies geschah im Zusammenhang mit einer Schießerei vom August 2022 in Los Angeles, bei der der Cousin des Rappers "Quando Rondo" getötet wurde. Alle mutmaßlich Beteiligten wurden in einer Anklageschrift der Bundesregierung wegen Verschwörung zum Auftragsmord angeklagt.

Bundesbehörden gingen davon aus, das Verbrechen sei als Vergeltung für den Tod des Rappers "King Von" vor vier Jahren in Atlanta begangen worden.