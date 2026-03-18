Uwe Ochsenknecht platzt der Kragen: "Dann zieht doch weg"

Berlin/Mallorca - Schauspieler Uwe Ochsenknecht (70) hat sich gegen das aus seiner Sicht verbreitete Klagen über die Zustände in Berlin gewandt.

Uwe Ochsenknecht (70) lebt heute auf Mallorca und in Berlin. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Wer ständig über die deutsche Hauptstadt schimpfe, könne auch Konsequenzen ziehen, sagte der 70-Jährige in einem Interview mit der "Berliner Zeitung". Sein Rat: "Dann zieht doch weg."

Neben dem "Gemecker wegen allem Möglichen" nerve den Schauspieler auch, dass Berlin sofort Weltstadt sein möchte und in Kneipen Kellner oft nur Englisch sprechen.

"Bescheuert. Was machen da vor allem ältere Menschen, die kein Englisch können? Weltstädte wachsen über Jahrzehnte oder Jahrhunderte", machte Ochsenknecht seinem Ärger Luft.

Der 70-Jährige wurde im hessischen Biblis geboren, wuchs in Mannheim auf und lebte lange Zeit in München. Heute hat er seine Wohnsitze auf Mallorca und in Berlin. So ganz lässt ihn die Hauptstadt nicht los.

Er erklärte der Grund: "Der Wechsel ist schön. Vom ruhigen, mediterranen Landleben, umgeben vom Meer, hin zur lauten, vollen, lebendigen, aufstrebenden Weltstadt Berlin - und dann wieder zurück in die Ruhe Mallorcas."