Raúl Richter überrascht Vanessa Schmitt mit Antrag

Raúl Richter (37) und Vanessa Schmitt (28) sind gerade in Paris. © Montage: Screenshot/Instagram/raulrichter (2)

Die Fotos des romantischen Moments teilte der "Notruf Hafenkante"-Darsteller am Samstag auf Instagram.

Darauf kniet der 37-Jährige vor seiner Freundin am Ufer der Seine in Paris, im Hintergrund ist der Eiffelturm zu sehen. Die beiden sind für ein Wochenende in die Stadt der Liebe gefahren.

"Sie hat JA gesagt", schrieb Raúl zu den Bildern. Freudestrahlend ließ sich Vanessa den Verlobungsring auf den Finger stecken.

Der Schauspieler plante den Antrag seit etwa sechs Wochen, schrieb er wenig später in seiner Story.

"Hab extra einen Fotografen, getarnt als Tourist, engagiert, der heimlich alles festhalten sollte", schrieb Raúl. "Hatten Plan A, B, oder C, falls zu viele Leute, Regen, etc." Es habe aber alles geklappt. "Vanessa war komplett überrascht."

Die beiden sind seit über sechs Jahren zusammen. Erst vor wenigen Wochen zog Raúl ihr zuliebe von Berlin nach Bruchsal in Baden-Württemberg.