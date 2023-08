Reality-Girl posiert in Dessous und fragt: "Wanna play football?"

Trier - Auftritte in aufreizenden Posen und mit mehr oder weniger sichtbarer Haut - das sind die mehr als 41.000 Instagram-Follower von Reality-Darstellerin Jessica Delion (" Love Island " 2022) von der 24-Jährigen gewohnt.

Die ehemalige "Love Island"-Kandidatin Jessica Delion (24) posiert in einer Instagram-Fotoserie in weißen Dessous und mit einer Football-Jacke. © Montage: Screenshot/Instagram/jessicadelion

In einer am gestrigen Freitag auf der Fotoplattform veröffentlichten Bilderserie gibt die gelernte Einzelhandelskauffrau aus einem kleinen Ort bei Trier in Rheinland-Pfalz diesem Stil-Element ihres Instagram-Profils eine sportliche Wendung.

Die Serie besteht aus vier Fotos, auf jedem der Bilder posiert Jessica in kniender oder hockender Position auf einem Bett - bekleidet ist sie dabei mit einem weißen Büstenhalter, einem weißen Slip und einer American Football-Jacke in Blau und Weiß.

Nur in einer der Aufnahmen hat die Jacke einen verhüllenden Anteil an der Bildkomposition, ansonsten fungiert sie als dekoratives Accessoire und der halbnackte Körper steht im Fokus.

"Wanna play football?🏈" [Schreibweise aller Zitate redaktionell angepasst, Anm. d. Red.] lautet der Kommentar der ehemaligen "Love Island"-Kandidatin zu der Fotoserie.

Es verwundert nicht, dass zahlreiche ihrer Follower in ihren Nutzerkommentaren auf diese (vermutlich eher rhetorisch gemeinten) Frage eingingen. "Natürlich 🏈" oder "🏈👍🏼" sind nur zwei Beispiele.