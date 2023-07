Reality-Girl spricht über ihre "Kirschen" und meint: "Dann hat hier keiner was zu meckern!"

Frankfurt am Main - "Also heute, Leute, ich sage Euch, witzig ein bisschen", mit diesen Worten begann Reality-Darstellerin Leyla Lahouar (27) am gestrigen späten Dienstagabend eine Instagram-Story, in welcher sie mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein über ihre Brüste und freizügige Social-Media-Auftritte sprach.