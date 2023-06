Bachelor-Girl redet übers Kochen, doch irgendwas lenkt mächtig ab

Frankfurt am Main - "War abgelenkt ..." brachte es ein TikTok-Nutzer in seinem Kommentar auf den Punkt - und er dürfte vielen anderen Nutzern der Social-Media-Plattform aus der Seele gesprochen haben, welche die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin Leyla Lahouar (27) mit ihrem Video erreichte.

Reality-Darstellerin Leyla Lahouar (27, "Der Bachelor" 2023 und "Ex on the Beach" 2022) spricht in einem TikTok-Video übers Kochen und präsentiert nebenbei ihr beachtliches Dekolleté. © Montage: Screenshot/TikTok/leylalahouar

Die Frankfurterin mit tunesischen Wurzeln veröffentlichte am gestrigen Dienstagabend einen TikTok-Clip, den sie mit großer Wahrscheinlichkeit nicht ganz ernst meinte.

In dem Video steht Leyla vor der Arbeitsfläche einer Küche, darauf liegt ein schwarzes Schneidebrett. Wichtiger scheint allerdings der Umstand, dass sie dabei ein eng anliegendes weißes Oberteil mit Spaghetti-Trägern und recht weitem Ausschnitt trägt.

"Ich habe mal eine Frage, warum machen - das machen viele, die einen Koch-Account haben, dass sie so kochen und schneiden?", sagt die 27-Jährige. Dabei greift sie mit der linken Hand zu einem Messer und nimmt eine übertriebene, nach vorne gebückte Haltung über dem Schneidebrett ein.

Der Effekt ist vermutlich beabsichtigt: Das Dekolleté der ehemaligen Bachelor-Kandidatin weitet sich erheblich, da ihre Brüste von der Schwerkraft nach unten gezogen werden.

"Also, warum, was analysiert man von diesem Winkel?", fragt Leyla rhetorisch, was ein anderer TikTok-Nutzer umgehend in einem Kommentar aufgriff: "Also, dieser Blickwinkel gefällt mir."