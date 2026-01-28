Reality-Star hat üblen Motorrad-Unfall: Rippen gebrochen, Hochzeit futsch
Las Vegas (USA) - Seit 2009 flimmert "Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus" über die Bildschirme. Corey Harrison (42), Vater Rick und Kollege Austin Russell beleihen, kaufen und verkaufen seitdem hauptsächlich Schmuck aus Gold und Silber, wurden damit zu Stars. Für Corey heißt es jetzt aber erst mal: Sendepause!
"Big Hoss" erholt sich von einem Motorradunfall. "Ziemlich übel, aber mir geht es gut. Drei Nächte im Krankenhaus, elf Brüche im Brustkorb", bilanzierte der 42-Jährige seinen Crash bei Instagram.
Dort zeigte sich der volltätowierte Reality-Star seinen über 450.000 Followern mit Schürfwunden im Gesicht, mehreren Rippenbrüchen und bandagierten Händen arg ramponiert.
Insgesamt sechs Wochen muss "Big Hoss" jetzt das Krankenbett hüten. Danach soll Corey vollständig wiederhergestellt sein, wie ein Sprecher von Papa Rick Harrison Entertainment Weekly mitteilte.
Apropos Harrison senior. Der 60-Jährige heiratete Anfang Januar seine 18 Jahre jüngere Frau Agripina Polushkin in Las Vegas. Die große Party am vergangenen Montag verpasste Corey. "Tut mir leid, Pops", entschuldigte sich der Sohnemann via Instagram.
Rick und Sohn Corey Harrison sowie Austin "Chumlee" Russell sind "Die Drei vom Pfandhaus"
Corey "Big Hoss" Harrison schon 2014 in schlimmen Unfall verwickelt
Eigentlich hätte es der 42-Jährige besser wissen müssen. 2014 crashte Corey nämlich schon einmal bei einer Biker-Tour. Laut TMZ soll er damals an seinem Geburtstag bei Tempo 64 vom Motorrad gesprungen sein, um einen schweren Unfall zu vermeiden.
Statt ins Krankenhaus entschied sich "Big Hoss", zu seiner eigenen Geburtstagsparty zu gehen. Erst danach erfuhr er, dass seine Hand gebrochen war. Ärzte flickten sie mit acht Schrauben und zwei Platten.
Der Reality-Star scheint hart im Nehmen zu sein. Schon als kleiner Junge stand er zusammen mit Papa Rick und Opa Richard "The Old Man" Harrison (†2018) im Pfandhaus, lernte das Feilschen von der Pike auf.
"Pawn Stars"-Fans können ihre Lieblinge noch heute auf Kabel Eins Doku und verschiedenen Streaming-Diensten verfolgen. Bislang wurden 24 Staffeln abgedreht.
Titelfoto: Montage: Screenshots/Instagram/realcoreyharrison