Reality-Star hat üblen Motorrad-Unfall: Rippen gebrochen, Hochzeit futsch

Las Vegas (USA) - Seit 2009 flimmert "Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus" über die Bildschirme. Corey Harrison (42), Vater Rick und Kollege Austin Russell beleihen, kaufen und verkaufen seitdem hauptsächlich Schmuck aus Gold und Silber, wurden damit zu Stars. Für Corey heißt es jetzt aber erst mal: Sendepause!

Daumen hoch! Corey "Big Hoss" Harrison (42) muss nach seinem Unfall einige Wochen das Bett hüten. © Screenshot/Instagram/realcoreyharrison

"Big Hoss" erholt sich von einem Motorradunfall. "Ziemlich übel, aber mir geht es gut. Drei Nächte im Krankenhaus, elf Brüche im Brustkorb", bilanzierte der 42-Jährige seinen Crash bei Instagram.

Dort zeigte sich der volltätowierte Reality-Star seinen über 450.000 Followern mit Schürfwunden im Gesicht, mehreren Rippenbrüchen und bandagierten Händen arg ramponiert.

Insgesamt sechs Wochen muss "Big Hoss" jetzt das Krankenbett hüten. Danach soll Corey vollständig wiederhergestellt sein, wie ein Sprecher von Papa Rick Harrison Entertainment Weekly mitteilte.

Apropos Harrison senior. Der 60-Jährige heiratete Anfang Januar seine 18 Jahre jüngere Frau Agripina Polushkin in Las Vegas. Die große Party am vergangenen Montag verpasste Corey. "Tut mir leid, Pops", entschuldigte sich der Sohnemann via Instagram.