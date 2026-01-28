Model Lucy zu ihrer Jugend: "Könnte durchaus kontrovers werden"
Kassel/Berlin - Den Spoiler "könnte durchaus kontrovers werden", setzt Model Lucy Hellenbrecht an den Beginn eines Statements zu ihrer Kindheit und Jugend, das die 27-Jährige am frühen Dienstagabend auf Instagram veröffentlichte.
Sie habe den unlängst populär gewordenen 2016-Trend auf Social Media zum Anlass genommen, an ihre Jugend zu denken - in dem Jahr wurde die im nordhessischen Kassel aufgewachsene Wahl-Berlinerin 18 Jahre alt.
Ihr sei dabei aufgefallen, "dass ich aus der ganzen Zeit - und zwar konkret vor meinem Outing - eigentlich kaum noch was weiß!", heißt es in dem Reel.
Ihre ersten 18 Lebensjahre seien für sie "komplett verschwommen", setzt die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin hinzu.
Die meisten Erinnerungen an ihre Kindheit und Jugend, die ihr präsent seien, habe sie nur, weil ihre Familie diese ihr "sehr akkurat" erzählt habe und sie ihnen die Erzählungen glaube.
Lucy Hellenbrecht: "Nein! Dafür gebe ich keine Zeit her"
Zur Einordnung muss erwähnt werden: Das "Outing" von Lucy bezieht sich auf ihre Trans-Identität - dem Model wurde bei der Geburt zunächst die männliche Geschlechtsidentität zugewiesen.
Die Erinnerungen an ihr Leben als Person mit männlicher Identität habe sie vermutlich verdrängt, mutmaßt die 27-Jährige. Von ihrer Schwester habe sie den Ratschlag erhalten, deshalb eventuell therapeutische Hilfe anzunehmen.
"Jetzt kommt der Part, wo es kontrovers wird", sagt das Model im Anschluss und fährt fort: "Ich muss das nicht therapieren!" Denn es sei alles andere als "Fun", sich an diese Zeit zu erinnern.
"Was würde ich gewinnen? Meine Kindheitserinnerungen - an meine Mutter? Nein! Dafür gebe ich keine Zeit her. Kannst du knicken, ich muss das nicht aufarbeiten!", beendet Hellenbrecht ihr Statement.
Es kommt immer wieder vor, dass Personen mit Trans-Hintergrund von einer problematischen oder gar traumatisierenden Kindheit und Jugend berichten, oft im Zusammenhang mit Konflikten mit nahen Verwandten. Lucy gibt in ihren Aussagen zu erkennen, das ihr Verhältnis zu ihrer Mutter offenbar nicht gut ist. Eine ähnliche Geschichte erzählt etwa Influencerin Jessica Delion (26, "Love Island"): Sie hat keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater.
