Model Lucy zu ihrer Jugend: "Könnte durchaus kontrovers werden"

Kassel/Berlin - Den Spoiler "könnte durchaus kontrovers werden", setzt Model Lucy Hellenbrecht an den Beginn eines Statements zu ihrer Kindheit und Jugend, das die 27-Jährige am frühen Dienstagabend auf Instagram veröffentlichte.

Lucy Hellenbrecht (27) wurde 2020 als Kandidatin bei "Germany's Next Topmodel" zu einer Person des öffentlichen Lebens. © Screenshot/Instagram/lucyhellenbrecht.official

Sie habe den unlängst populär gewordenen 2016-Trend auf Social Media zum Anlass genommen, an ihre Jugend zu denken - in dem Jahr wurde die im nordhessischen Kassel aufgewachsene Wahl-Berlinerin 18 Jahre alt.

Ihr sei dabei aufgefallen, "dass ich aus der ganzen Zeit - und zwar konkret vor meinem Outing - eigentlich kaum noch was weiß!", heißt es in dem Reel.

Ihre ersten 18 Lebensjahre seien für sie "komplett verschwommen", setzt die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin hinzu.

Die meisten Erinnerungen an ihre Kindheit und Jugend, die ihr präsent seien, habe sie nur, weil ihre Familie diese ihr "sehr akkurat" erzählt habe und sie ihnen die Erzählungen glaube.