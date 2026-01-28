Senta Berger nach schwerem Sturz operiert: Sohn gibt Gesundheits-Update

München - Senta Berger (84) erholt sich nach ihrer Operation wegen eines gebrochenen Oberschenkels. Wie es der Schauspielerin aktuell geht, verriet ihr Sohn Simon Verhoeven (53).

Simon Verhoeven (53) berichtet, dass seine Mutter Senta Berger (84) auf dem Weg der Besserung ist. © Peter Kneffel/dpa

"Sie ist stabiler geworden. Sie wurde von der Intensivstation auf die Normalstation verlegt", sagte der Filmemacher der dpa in München. "Sie wird wieder auf die Beine kommen", zeigte sich der Münchner zuversichtlich.

"Ob sie noch mal drehen wird, das weiß ich nicht. Ich würde es mir sehr wünschen."

Die 84-Jährige war Mitte Januar kurz vor einer Lesung in Hamburg auf der Bühne gestürzt und hatte sich dabei schwer verletzt. Nun ist erst mal Ruhe angesagt.

"Nach so einer OP ist man auch als älterer Mensch erst mal sehr angeschlagen. Sie hat sich aber jetzt sehr gut erholt und geht hoffentlich bald in eine Reha-Klinik, wenn es so gut weiterläuft", informierte der Regisseur.