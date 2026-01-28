"Die haben mich tatsächlich bedroht": CSU-Haltung brachte Uschi Glas Ärger in der Filmbranche

München - Uschi Glas (81) hat ihre politische Haltung stets offen vertreten, engagiert sich klar gegen Antisemitismus und unterstützte in der Vergangenheit öffentlich die CSU. Dieser Kurs blieb jedoch nicht unumstritten.

Uschi Glas (81) wurde mal ausgebuht. © Henning Kaiser/dpa

In der ARD-Talkshow "maischberger" erzählte die Schauspielerin von ihrem Karriere-Beginn. Zu diesem Zeitpunkt war Glas' Nähe zur CSU nicht gerne gesehen.

"Die 68er waren alles andere als in der Mitte, die waren politisch ganz schön links", so die 81-Jährige. Auch vonseiten der Filmbranche wurde sie unter Druck gesetzt, Kolleginnen oder Kollegen hätten ihr gedroht, sie beruflich auszuschließen, wenn sie nicht deren politische Haltung übernimmt: "Die haben mich tatsächlich bedroht. Die haben gesagt: 'Du bist entweder bei uns oder du bist draußen.'"

Weil Uschi Glas maßgeblich zum Erfolg des deutschen Films beigetragen habe, sei aus der Branche der Versuch unternommen worden, sie politisch auf Linie zu bringen.

Doch Glas blieb unbeirrbar und hielt an ihren konservativen Überzeugungen fest. Unmissverständlich machte sie klar: "Ich teile eure Ansichten nicht." Diese Haltung kostete sie Ende der 1960er-Jahre spürbar an Popularität.