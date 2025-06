Nach plötzlichem Tod ihres Babys: TV-Star zieht erste Konsequenzen

Alles in Kürze

Enya Wandres (25) alias Enyadres muss den Verlust ihres ungeborenen Babys verkraften. © Instagram/enyadres (Screenshot)

Die Blondine, die in Social-Media-Kreisen unter dem Namen Enyadres mega erfolgreich ist, hat über ihren Instagram-Kanal jetzt bekannt gegeben, dass sie sich in nächster Zeit vorerst aus dem Rampenlicht zurückziehen möchte.

Erst kürzlich hatte die gebürtige Nordrhein-Westfälin mit niederländischen Wurzeln im Rahmen eines hochemotionalen Clips vom Ableben ihres ungeborenen Babys berichtet und war dabei nach der Betrachtung ihres Mutterpasses in Tränen ausgebrochen.

Zudem zündete sie symbolisch eine Kerze für ihr "Sternenkind" an. Die notwendige Operation in solchen Fällen hat die ehemalige "Germany Shore"-Teilnehmerin bereits hinter sich. Nun erklärte sie gegenüber ihrer Community den nächsten Schritt: "Wir fahren bald in den Urlaub."

Diese Zeit wolle sie "ganz bewusst" für sich und ihren Mann nutzen, "um zur Ruhe zu kommen, Kraft zu tanken und einfach mal nur wir zu sein". Ganz ausschließen, dass sie sich zwischendurch nicht doch ab und zu mal meldet, will sie allerdings nicht.