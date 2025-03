Reality-TV-Star ist zum ersten Mal Mama geworden - und das an einem tieftraurigen Tag

Reality-TV-Sternchen Laura Mania (25, "Ex on the Beach") ist erstmals Mama geworden. © Bildmontage: Instagram/lauralmania (Screenshots)

Allerdings suchte sich ihr Sohn ausgerechnet den Tag für seine Entbindung aus, der im Leben seiner 25 Jahre alten Mama bis dato eher mit dunklen Gedanken behaftet war.

"Als die Geburt losging, ahnten wir nicht, dass sich unser Sohn 50 lange Stunden Zeit lassen würde, um tatsächlich am Todestag meines Opas zur Welt zu kommen. Ich habe noch nie mehr an etwas geglaubt als an dieses Zeichen", verriet die Beauty in einem Instagram-Post.

Ihren gesunden Jungen schließlich in den Händen halten zu dürfen, sei für sie ein Stück weit Heilung gewesen. Die Kölnerin schreibt: "Endlich ist dieser Tag wieder als etwas Schönes für unsere Familie zu betrachten. Danke für diesen wunderbaren jungen Opa, ich liebe dich für immer!"

Auch ein paar Schnappschüsse will die frühere "Ex on the Beach"-Teilnehmerin ihren Fans nicht vorenthalten. Eine Aufnahme zeigt sie noch vor der Geburt im Kreißsaal. Auf einer zweiten ist die winzige Hand ihres Sohnes zu sehen. Seinen Namen offenbarte sie allerdings (noch) nicht.