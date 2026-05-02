Realitystar Hilbert landet nach Haartransplantation in Notaufnahme

Darmstadt - Teilzeit-Realitystar Jens Hilbert (48) wollte eigentlich nur etwas gegen seine lichter werdenden Haare tun. Doch aus dem Beauty-Eingriff wurde für den Unternehmer plötzlich ein ernster medizinischer Notfall.

Beauty-Experte Jens Hilbert (48) während seiner Haartransplantation. © Screenshot Instagram/jenshilbert

Der 48-Jährige, der 2017 "Promi Big Brother" gewann und sich ausgerechnet als Enthaarungsunternehmer einen Namen gemacht hat, ließ sich vor rund zwei Wochen in der Türkei Haare transplantieren.

Insgesamt sollen bei dem mehrstündigen Eingriff rund 3500 Haarwurzeln eingesetzt worden sein. Hilbert wollte damit vor allem seinen Geheimratsecken den Kampf ansagen.

Doch wenige Tage nach der Operation verschlechterte sich sein Zustand dramatisch. "Ich hatte so starkes Fieber bekommen. Es war nicht auszuhalten. Ich hatte zwar noch Schmerzmittel zu Hause, aber ich habe es nicht in den Griff gekriegt", erklärt der 48-Jährige jetzt gegenüber der "Bild".

Hilbert musste schließlich in die Notaufnahme. Dort stellten die Ärzte offenbar eine Infektion fest, er wurde per Tropf behandelt. "Ich hatte unheimlich schlechte Blutwerte, kurz vor einer Sepsis. Es hat wohl doch nicht so gut geklappt mit meiner Haartransplantation."

Einen direkten Vorwurf an die Klinik in der Türkei erhebt Hilbert allerdings nicht. Komplikationen könnten seiner Ansicht nach überall auftreten. "Das kann dir auch in Deutschland passieren. Bei meiner letzten Haartransplantation, die war in Düsseldorf, ist meine Naht am Kopf aufgeplatzt. Da war dann überall Blut."