Sebastian Tigges über Trennung von Marie Nasemann: "Hat mein gesamtes Leben auf den Kopf gestellt"

Berlin - Nach acht Jahren trennten sich Marie Nasemann (37) und Sebastian Tigges (41) im Mai des vergangenen Jahres . Jetzt spricht Tigges darüber, was letztlich zum Aus geführt hat.

Marie Nasemann (37) und Sebastian Tigges (41) haben zwei gemeinsame Kinder. © Gerald Matzka/dpa

"Die Vaterschaft hat mein gesamtes Leben auf den Kopf gestellt. Nichts, was mit mir zu tun hat, blieb davon unberührt", verriet der Influencer gegenüber "Bild".

Der Familienalltag brachte das Paar an seine Belastungsgrenze – obwohl sie sich die Aufgaben gleichberechtigt geteilt haben. Er habe extra seinen Job gekündigt und ein Jahr Elternzeit genommen.

Dennoch seien der Influencer und die ehemalige "GNTM"-Kandidatin in eine Dynamik geraten, die von gegenseitigem Aufrechnen und zunehmender emotionaler Verhärtung geprägt gewesen sei.

Er habe das Gefühl gehabt, dass seine Leistung und sein Einsatz von Marie nie wirklich ausreichend anerkannt worden seien. Dennoch muss er zugeben: "Für sie fühlte es sich ähnlich an." Am Ende hätten beide gewusst, dass es so nicht weitergeht.