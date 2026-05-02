"Fast wie der Alte": Heinz Hoenig feiert besonderen Jahrestag

Blankenburg/Gelsenkirchen - Heinz Hoenig (74) und Ehefrau Annika (41) strahlten vor Freude auf dem roten Teppich auf der Trabrennbahn in Gelsenkirchen ( Nordrhein-Westfalen ). Das war der emotionale Grund.

Überglücklich zeigen sich Heinz Hoenig (74) und seine Annika auf dem roten Teppich in Gelsenkirchen. © Bildmonatage: Screenshot/Instagram/anni.ka_hoenig

Immer öfter wagen sich der Schauspieler und seine Frau nach seiner schweren Krankheit auf öffentliche Events. Zuletzt ging es für das Paar aus Blankenburg (Harz) in das knapp 400 Kilometer entfernte Gelsenkirchen zum Renntag.

Voller Energie und Freude schritten beide über den roten Teppich. Im "Bild"-Interview verrät Heinz Hoenig den Grund für seine Stimmung: "Heute, vor genau zwei Jahren, wurde ich ins künstliche Koma versetzt."

Damals ist der "Das Boot"-Schauspieler dem Tod noch gerade von der Schippe gesprungen. Die Situation schien damals "wenig hoffnungsvoll", erinnert sich Heinz.

"Aber eine hat immer an mich geglaubt – meine Frau. Und genau deshalb stehen wir heute gemeinsam hier und genießen diesen wundervollen Tag zusammen", verkündet er stolz.

Nach fünf Monaten im Krankenhaus, 143 Tagen auf der Intensivstation und mehreren Operationen musste sich Hoenig mit der Hilfe seiner geliebten Annika zurück ins Leben kämpfen. Für ihn sei dieser Frühling nun eine Art Neuanfang. "Ich fühle mich fast wieder wie der Alte. Es geht weiter vorwärts", berichtet er.