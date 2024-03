Rebecca Ferguson packt über schrecklichen Hollywood-Star aus: "Idiot" brachte sie vor allen zum Weinen

Los Angeles (USA) - Nicht alle Schauspieler sind privat dicke Freunde. Während Rebecca Ferguson (40) mit ihren " Dune 2 "-Co-Stars ein gutes Verhältnis pflegt und sich derzeit über das überwältigende Lob für den Film und ihre Darbietung freuen kann, erinnert die Schwedin sich an die Zusammenarbeit mit einem echten Hollywood-Star, die alles andere als erfreulich verlief ...

Im "Reign With Josh Smith"-Podcast packte sie in dieser Woche über einen früheren Kollegen aus.

"Ich habe einen Film mit einem absolut idiotischen Co-Star gedreht, und dieser Mensch war so unsicher und wütend, weil diese Person die Szenen nicht hinbekommen konnte", berichtete sie. "Und ich glaube, ich fühlte mich so verletzlich und unwohl, weil ich angeschrien wurde und weinte und das Set verließ."

Wie schrecklich ihr Kollege (oder ihre Kollegin) sich gegenüber ihr verhielt, machte die 40-Jährige an einem Beispiel klar: "Diese Person schaute mich buchstäblich vor der ganzen Crew an und sagte: 'Du bezeichnest dich selbst als Schauspieler? Damit muss ich arbeiten?' Ich stand da und zerbrach einfach", so Ferguson.

Da ihr Gegenüber ein echter Topstar und der Hauptcharakter des Filmes war, habe sich zunächst niemand auf die Seite gestellt.

Im Netz gingen inzwischen wilde Spekulationen los, wer der Fiesling gewesen sein könnte. Ehemalige Drehpartner wie Hugh Jackman (55), Emily Blunt (41), Dwayne "The Rock" Johnson (51) oder Tom Cruise (61) konnten bereits ausgeschlossen werden, da bekannt ist, dass Ferguson sich sehr gut mit ihnen versteht.