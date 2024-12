Ausgerechnet heute: Rebecca Mir kämpft an ihrem Geburtstag mit diesem Problem!

Frankfurt am Main - Model und Moderatorin Rebecca Mir feiert am heutigen Montag ihren 33. Geburtstag und hat dabei mit einem größeren Problem zu kämpfen.

Bei einem der Programmpunkte wurde Rebecca sogar auf die Bühne gebeten, um bei einer Lip-Sync-Darbietung mitzumachen. In ihrer Insta-Story zeigt Rebecca daraus einen Ausschnitt, den sie mit den Worten "Passt ja perfekt, dass ich heiser bin" und zwei Tränen lachenden Emojis kommentiert.

Man war im "Palazzo" in Mannheim, hat sich ein Vier-Gänge-Menü aus der Küche von Sternekoch Harald Wohlfahrt (69) gegönnt und sich die dazugehörige große Varieté-Show angeschaut.

Aber der Reihe nach: Im engeren Kreis aus Familie und Freunden hat die Moderatorin am Abend des gestrigen Sonntags standesgemäß in ihren Geburtstag hineingefeiert.

Keine Stimme und pausenlos klingelt das Telefon: Blöde Situation, aber Rebecca Mir kann trotzdem darüber lachen. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Da hatte sie also bereits mit ihrer Stimme zu kämpfen. Und das Reden und Lachen im nicht gerade leisen Saal dürften ein Übriges dafür getan haben, dass Rebecca am heutigen Tag überhaupt keine Stimme mehr hat.

In ihrer Story flüsterte sie - mehr ging eben nicht: "Ich habe ein kleines Problem: Meine Stimme ist weg und ich kann nicht mehr reden." Dann bricht sie in ein tonloses Gelächter aus und erklärte: "Aber ich habe Geburtstag und es rufen mich alle an."

Zum Glück ist ihre beste Freundin Anni zugegen und die "dolmetscht" für Rebecca, indem sie ihr Flüstern gut hörbar für den Anrufer übersetzt.

Aber das funktioniert nicht immer. Ihr aus Afghanistan stammender Papa Asam habe leider nicht verstanden, dass Anni für seine Tochter übersetzt und nur gemeint: "Ich rufe gleich nochmal an".

"Ich kann aber nicht reden", flüsterte Rebecca entschuldigend und musste wieder lachen.

Vielleicht konnte sie ihrem Vater ja zuvor noch eine WhatsApp oder SMS schicken.