Fernweh bei den Promis: Das sind die Lieblingsziele von Rebecca Mir, Sophia Thiel und Co.

Berlin - Reisen, Sommer und Sonnenschein standen im Mittelpunkt der diesjährigen "About You"-Fashionshow. Dabei waren unter anderem Jochen Schropp (47), Rebecca Mir (34) und Sophia Thiel (31) . Welche Urlaubspläne die Stars schmieden, haben sie TAG24 exklusiv verraten.

Jochen Schropp (47) zieht es in die Ferne, Betty Taube (31) lieber in die Berge. © Matthias Fischer/FISCHERPRESS (Bildmontage)

Flüchtige Momente des Flughafenalltags bildeten am Donnerstag die Kulisse für die "ABOUT YOU Fashion Holidays" im historischen Flughafen Tempelhof in Berlin.

Doch wie gut passen Mode und Reisen eigentlich zusammen - oder ist das eher eine unerwartete Kombination? "Ich finde, gerade wenn man in den Urlaub fliegt oder länger irgendwo ist, dann überlegt man sich ja ganz genau, was man sich mitnimmt. Man will ja immer gut aussehen und kann nicht auf seinen ganzen Kleiderschrank zurückgreifen", meint Moderator Jochen Schropp.

Sein Lieblingsreiseziel: Kapstadt. Seit vielen Jahren habe er dort ein Haus und mittlerweile auch seinen zweiten Lebensmittelpunkt. "Du hast ja in Kapstadt direkt einen Strand und du kannst wandern gehen. Für mich der perfekte Mix", so der 47-Jährige.

Model Betty Taube verbindet Mode und Reisen meist mit ihrer Arbeit. Durch ihren Beruf müsse sie genau planen, was sie einpackt. Wenn es jedoch einmal in den Urlaub geht, zieht es sie vor allem in die Berge.

"Ich liebe Snowboardfahren. Es muss schon immer ein bisschen Action dabei sein. Also eine Woche nur am Strand liegen, das kriege ich nicht hin", betont die 31-Jährige.