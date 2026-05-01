"Ich sage alles ab!" Rebecca Mir will auf die Musicalbühne

Hamburg - Passend zum Kinostart von "Der Teufel trägt Prada 2" hat Stage Entertainment am Donnerstag ein Kinoevent rund um den Kult-Film in Hamburg veranstaltet. Was sich bereits angefühlt hat, wie eine Filmpremiere war eigentlich nur ein kleiner Vorgeschmack auf eine weitere (Deutschland-) Premiere Ende des Jahres. Im Dezember kommt " Der Teufel trägt Prada - Das Musical " in die Hansestadt. Erste Einblicke in die geplante Adaption gab es während eines Panel-Talks, moderiert von Rebecca Mir (34), die vielleicht auch bald auf der Musicalbühne stehen wird.

Rebecca Mir (34) am Donnerstag beim Kinoevent zu "Der Teufel trägt Prada - Das Musical" im "Savoy Filmtheater" in Hamburg. © Tag24/Madita Eggers

"Ich glaube, einfach nur Teil davon zu sein, wäre ein absoluter Traum", so Rebecca Mir im TAG24-Gespräch. "Ich habe den Film geliebt, der ist so ikonisch. Und den guckt man sich immer mal wieder gerne an – und jetzt auch noch ein Musical, besser kann es gar nicht mehr werden."

Auf TAG24-Nachfrage, ob dieser Traum vielleicht bald Realität werden könnte, antwortet die 34-Jährige augenzwinkernd: "Wir werden sehen."

Bereits während des Panel-Talks hatte die ehemalige "taff"-Moderatorin etwaige Spekulationen in diese Richtung gefüttert: Als bekannt wurde, dass die Fittings der eigens für das Musical designten Kostüme im August stattfinden, scherzte sie: "Ich sage alles ab!"

Der Film von 2006 erzählt die Geschichte der jungen Journalistin Andy (Anne Hathaway), die überraschend einen Job beim renommierten Modemagazin "Runway" in New York erhält. Dort arbeitet sie als Assistentin der gefürchteten Chefredakteurin Miranda Priestly (Meryl Streep) und gerät schnell in eine Welt aus High Fashion, Leistungsdruck und Machtspielen.

Oder wie Simone Linhof, künstlerische Leiterin bei Stage Entertainment, es am Donnerstag zusammenfasste: "Die Story hat eine faszinierende sowie allgemeingültige Message: Was ist meine Grenze, um eine Karriere zu machen? Und wie wichtig ist mir Moral?"

Gleichzeitig hat der Film eine Reihe ikonischer Momente geprägt, die bis heute als Referenzen gelten. "Also was im Musical definitiv nicht fehlen darf, ist, wenn Miranda Priestly das erste Mal auftritt und alle total hektisch über die ganze Bühne laufen. Und dann natürlich auch der Satz: 'Don't be ridiculous, Andrea. Everybody wants this' oder 'Oh, that's all'", wünscht sich Mir.