"Ich sage alles ab!" Rebecca Mir will auf die Musicalbühne
Hamburg - Passend zum Kinostart von "Der Teufel trägt Prada 2" hat Stage Entertainment am Donnerstag ein Kinoevent rund um den Kult-Film in Hamburg veranstaltet. Was sich bereits angefühlt hat, wie eine Filmpremiere war eigentlich nur ein kleiner Vorgeschmack auf eine weitere (Deutschland-) Premiere Ende des Jahres. Im Dezember kommt "Der Teufel trägt Prada - Das Musical" in die Hansestadt. Erste Einblicke in die geplante Adaption gab es während eines Panel-Talks, moderiert von Rebecca Mir (34), die vielleicht auch bald auf der Musicalbühne stehen wird.
"Ich glaube, einfach nur Teil davon zu sein, wäre ein absoluter Traum", so Rebecca Mir im TAG24-Gespräch. "Ich habe den Film geliebt, der ist so ikonisch. Und den guckt man sich immer mal wieder gerne an – und jetzt auch noch ein Musical, besser kann es gar nicht mehr werden."
Auf TAG24-Nachfrage, ob dieser Traum vielleicht bald Realität werden könnte, antwortet die 34-Jährige augenzwinkernd: "Wir werden sehen."
Bereits während des Panel-Talks hatte die ehemalige "taff"-Moderatorin etwaige Spekulationen in diese Richtung gefüttert: Als bekannt wurde, dass die Fittings der eigens für das Musical designten Kostüme im August stattfinden, scherzte sie: "Ich sage alles ab!"
Der Film von 2006 erzählt die Geschichte der jungen Journalistin Andy (Anne Hathaway), die überraschend einen Job beim renommierten Modemagazin "Runway" in New York erhält. Dort arbeitet sie als Assistentin der gefürchteten Chefredakteurin Miranda Priestly (Meryl Streep) und gerät schnell in eine Welt aus High Fashion, Leistungsdruck und Machtspielen.
Oder wie Simone Linhof, künstlerische Leiterin bei Stage Entertainment, es am Donnerstag zusammenfasste: "Die Story hat eine faszinierende sowie allgemeingültige Message: Was ist meine Grenze, um eine Karriere zu machen? Und wie wichtig ist mir Moral?"
Gleichzeitig hat der Film eine Reihe ikonischer Momente geprägt, die bis heute als Referenzen gelten. "Also was im Musical definitiv nicht fehlen darf, ist, wenn Miranda Priestly das erste Mal auftritt und alle total hektisch über die ganze Bühne laufen. Und dann natürlich auch der Satz: 'Don't be ridiculous, Andrea. Everybody wants this' oder 'Oh, that's all'", wünscht sich Mir.
"Der Teufel trägt Prada" kommt nach Hamburg: "Bei den Kostümen wird nicht gespart!"
Wenn es nach Moritz Scherberich geht, werden Mir – und auch zahlreiche weitere Fans des Kultfilms – nicht enttäuscht werden. Der Produzent bringt das Konzept der Filmadaption für die Musicalbühne gegenüber TAG24 auf eine einfache Formel: "Der Film plus mehr!"
Man habe "sehr nah am Film gearbeitet" und alle ikonischen Elemente übernommen – von den Figuren bis zur Schlagfertigkeit der Dialoge. Und natürlich dürfen die Kostüme nicht fehlen.
Schließlich spielt die Mode der Nullerjahre eine große Rolle im Film, weshalb hier auch nicht am Budget gekürzt werde: "Bei dieser Show wird bei den Kostümen nicht gespart!"
Gleichzeitig nutzt die Bühnenversion ihre eigenen Möglichkeiten: "Wir haben große Ensemble-Szenen, wie die Met-Gala oder die Fashion-Show. Garniert wird das Ganze mit der Musik von Elton John. Was will man mehr?", so Scherberich. Songs wie "Mirandas Girl" oder "Dress Your Way Up" wurde von Elton John (79) speziell für diese Bühnenadaption geschrieben.
Trotz all der Euphorie liege die Messlatte der Erwartungen jedoch "extrem hoch". Besonders herausfordernd sei aktuell das Casting. Eine wichtige Rolle ist allerdings bereits vergeben: Wie Linhof am Donnerstag stolz berichtete, wurde die Erstbesetzung der deutschen Miranda Priestly sogar von Elton John persönlich "approved". Um wen es sich dabei handelt, ist jedoch noch nicht bekannt.
Die Proben für das Musical starten im Oktober, bis dahin gebe es laut Scherberich noch einiges zu tun. Hamburg ist nach London erst der zweite Standort weltweit, an dem "Der Teufel trägt Prada" gezeigt wird. Tickets gibt es schon jetzt unter stage-entertainment.de.
Titelfoto: Tag24/Madita Eggers