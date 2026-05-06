Zu fremdem Mann ins Auto gestiegen: Rebecca Mir spricht über traumatisches Kindheits-Erlebnis

Frankfurt am Main - Im Talk mit dem Eltern-Podcast "Die Kinderdolmetscher" sprach Model und Moderatorin Rebecca Mir (34) erstmals öffentlich über ein traumatisches Ereignis in ihrer Vergangenheit: Als Kind wurde sie von einem Fremden angesprochen und ist zu ihm ins Auto gestiegen.

Rebecca Mir (34) war zu Gast beim Eltern-Podcast "Die Kinderdolmetscher". (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Passiert sei ihr glücklicherweise nichts, sagte sie im Gespräch mit den beiden Podcast-Hosts Journalistin Jana Altmann und Diplom-Kinderpsychologin Claudia Schwarzlmüller. Dennoch habe sich diese Erfahrung ganz tief bei ihr eingebrannt.

Sie sei damals auf dem Weg zur Schule gewesen, als sie der Mann angesprochen habe. "In dem Moment, als ich eingestiegen bin, dachte ich mir schon: Das war falsch. Das war ganz dumm", versetzte sich Rebecca in die Situation.

Und obwohl die Sache letztlich gut ausgegangen ist, ließ sie diese Erfahrung nicht mehr los. "Ich habe mich wirklich so blöd gefühlt, weil ich etwas gemacht habe, von dem ich wusste, dass es falsch war", sagte sie im Podcast.

Das habe dazu geführt, dass sie sich zunächst niemandem anvertrauen wollte. Erst als Erwachsene habe sie ihrer Mutter von dem Vorfall erzählt.