Rebecca Mir räkelt sich im Bikini, aber eine Sache kommt den Fans komisch vor

Auch wenn sie mittlerweile eher als Moderatorin bekannt ist, steht Rebecca Mir (32) weiter als Model vor der Kamera. © Roger Harvey/ZUMA Press Wire/dpa

Spätestens seitdem Heidi Klum (51) ihre "Mädchen" alljährlich bei "Germany's Next Topmodel" zu Höchstleistungen vor der Kamera antreibt und dabei auch immer mal wieder Tränchen fließen, wissen geneigte TV-Zuschauer, dass für Models nicht immer eitel Sonnenschein herrscht.

Auch Rebecca hatte ja an der sechsten Staffel der Castingshow teilgenommen und dabei den zweiten Platz belegt.

Danach startete sie einerseits als Moderatorin durch, tritt aber auch als Model immer wieder gerne ins Rampenlicht. Licht und Schatten des Jobs sind ihr also wohlbekannt.

Und wie nah beides zusammen liegt, zeigt sie eben jetzt wieder mit einem kurzen Reel, welches sie mit ihrer Community auf Instagram geteilt hat.

Darin sieht man, wie sich Rebecca im knappen, schwarzen Bikini in einer atemberaubenden Meeres-Kulisse auf einem von der Sonne angestrahlten Felsen räkelt. "Take me back" - also "Bring mich zurück" - schreibt sie zum Video.