Rebecca Mir mit Baby auf dem Arm: Der Grund ist herzerwärmend

Frankfurt am Main - Bekanntermaßen ist Rebecca Mir (33) Mama eines kleinen Jungen. Doch auf Instagram fand sich auf ihrem Profil kürzlich ein Schnappschuss mit einem Baby auf dem Arm. Haben ihre Fans da etwa was verpasst?

Noch ein Baby bei Rebecca Mir (33)? Dies ließ ein aktueller Instagram-Post zumindest kurzzeitig vermuten. © Rolf Vennenbernd/dpa

Denn am gestrigen Sonntag veröffentlichte die 33-Jährige auf ihrem Profil eine Bilderserie, die zu Beginn eine freudestrahlende Mama samt Gatte Massimo Sinató (44) und einem kleinen Säugling zeigte. Gab es etwa unangekündigten Nachwuchs im Promi-Haushalt?

Wer nur ein klein wenig Geduld zeigte und sich Zeit nahm, um die Bildbeschreibung zu lesen sowie die weiteren Aufnahmen zu betrachten, dem wurde schnell klar, dass es sich lediglich um digitale Geburtstagswünsche in Richtung Sohnemann Charlie handelte.

Der feierte nämlich an diesem Tag seinen mittlerweile vierten Geburtstag, was Rebecca dazu veranlasste, eines der ersten gemeinsamen Fotos sowie weitere, erinnernswerte Momente und Impressionen von Charlies Geburtstagsfeier zu teilen.

Darunter eine zerschlagene "Pinata" mit allerhand Leckereien sowie eine imposante Geburtstagstorte. Ebenfalls kaum zu übersehen: Der kleine Mir-Sinató-Spross scheint eine Vorliebe für Dinosaurier zu hegen.

Aus ihrem Glückwunsch-Post konnte man vor allem herauslesen, dass neben dem Stolz und der Freude aber auch einiges an Wehmut bei Rebecca mitschwingt. So verwies sie auf die Schnelligkeit hin, in der die Zeit voranschreite.

Ihren Beitrag schloss sie mit den Worten "Mama und Papa lieben Dich so sehr" ab.