Schock für Rebecca Mir: Datendiebe klauen Nacktfoto und verschicken E-Mails in ihrem Namen

"Nun ist es auf eine unschöne Weise an die eine fremde Person geraten, weil sich jemand Zugriff verschafft hat", so die frühere GNTM-Teilnehmerin weiter. "Es macht mich traurig, dass so etwas passieren kann und man sich nicht immer ausreichend schützen kann."

Sie habe dieses Foto vor einiger Zeit gemacht und es auch gemocht, es dann aber doch nicht posten wollen, erklärt sie außerdem. So sei die Aufnahme in ihrem Archiv gelandet.

Offenbar wollte der Datendieb mithilfe des Fotos weitere Bilder von Rebecca Mir ergattern. © Roger Harvey/ZUMA Press Wire/dpa

In ihrer Story zeigt sie dann außerdem noch eine E-Mail, die ihr wohl ein Bekannter zugespielt hat. Diese gibt vor, von Rebecca zu sein, und wurde laut der 33-Jährigen an viele ihrer Kontakte geschickt.

An die E-Mail angehängt ist das fragliche Foto. "Kannst Du mir alle Akt/Teilakt-Fotos, die Du von mir hast, zusammenstellen?", bittet die Fake-Rebecca überdies. Ihr würden einige fehlen, die sie nun für ein "Projekt" benötige, heißt es.

Die Bilder sollten an die Absende-Adresse der E-Mail geschickt werden. Sie würde dann in Kürze anrufen und alles besprechen wollen. Offenbar hatte der Verfasser der E-Mail die Hoffnung, auf diesem Weg an den Fotografen oder die Fotografin des Fotos heranzukommen, um sich so weitere Bilder zu erschleichen.

Rebeccas Community reagiert ebenfalls verärgert über den dreisten Bilderklau, auch wenn man sich einig ist: Schämen muss sie sich für das Foto ganz sicher nicht.