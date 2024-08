Ihr Hündchen stiehlt Rebecca und Massimo die Show: Fans feiern dieses Video!

Frankfurt am Main/Seefeld in Tirol - Da hat Hunde-Dame Macchia Rebecca Mir (32) und Ehemann Massimo Sinató (43) doch glatt die Show gestohlen - natürlich sehr zur Freude der Follower auf Instagram .

Rebecca Mir (32) und Massimo Sinató (43) haben ein paar Tage in Tirol verbracht (l.). Natürlich war auch Hund Macchia mit dabei. © Bild-Montage: Screenshot Rebecca Mir/Instagram, Rebecca Mir/Instagram

Rebecca und Massimo waren für einige Tage im schönen Seefeld in Tirol - mit dabei natürlich das gemeinsame Söhnchen (3) und Goldendoodle Macchia, die seit nunmehr neun Jahren zur Familie gehört.

Selbstverständlich ließen Rebecca und Massimo auch ihre Community am Urlaubstrip in die Alpen teilnehmen und posteten jede Menge Fotos.

Am gestrigen Dienstag gab's sogar einen zehnteiligen Photo Dump, der die Familie unter anderem beim Abendessen mit Tiroler Musik oder Rebecca beim Füttern ihrer "Lieblingskuh" zeigt.

Als Abschluss wurde dann noch ein witziges Reel geteilt: Zur Musik von Snoop Doggs (52) "Drop It Like It's Hot" legten die beiden ein nettes Hip-Hop-Tänzchen hin - mittendrin Macchia auf einer hüfthohen Bank.

Alle drei tragen natürlich ganz im Stil des US-Rappers Sonnenbrillen. Doch als sich dann Rebecca nach vorne beugt und sich auf die Bank stützt, bekommt sie direkt von Macchia das Gesicht abgeleckt - und bricht überrascht in Gelächter aus.